Галущенко обговорив з послами країн G7 ситуацію на ЗАЕС та нагальні потреби енергетики України

Під час зустрічі міністр розповів про нинішню ситуацію в енергетичному секторі, пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів та нагальні потреби галузі

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з очільниками дипломатичних місій G-7 та представництва ЄС в Києві, повідомляє прес-служба Кабінету міністрв України.

Під час зустрічі міністр розповів про нинішню ситуацію в енергетичному секторі, пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів та нагальні потреби галузі.

"В першу чергу, це високовольтне обладнання, зокрема автотрансформатори. Адже під час обстрілів їх було багато пошкоджено. Також потрібні потужні генератори, які, поміж іншого, дають можливість забезпечувати стабільний видобуток газу на українських родовищах", – йдеться у повідомленні.

У Кабміні також додають, що у переліку нагальних потреб енергетичних компаній спецтехніка і транспорт для проведення ремонтних робіт.