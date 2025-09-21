Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з рф – Стубб

Гарантії безпеки є стримуючим фактором, переконаний президент Фінляндії

Гарантії безпеки для України, які обговорює "коаліція охочих", означатимуть зобов’язання європейських країн, що їх підпишуть, воювати з росією, якщо москва знову розпочне військові дії проти України.

Про це йдеться в інтерв'ю президента Фінляндії Александра Стубба The Guardian.

"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним", – сказав Стубб перед поїздкою до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН.

Він наголосив, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та росією, але підкреслив, що росія не матиме жодного права вето щодо їхнього формату.