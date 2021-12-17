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Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо порушення прав людини у Криму

Резолюція вимагає від Росії припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України
Генеральна Асамблея ООН 16 грудня схвалила оновлену та посилену резолюцію "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна".
Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо порушення прав людини у Криму Фото: з вільних джерел

Як повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця, документ прийняли 65 голосами "за", пише "Європейська правда". 

25 країн проголосували проти і ще 85 - утрималися.

Це шоста резолюція Генасамблеї ООН щодо прав людини в окупованому Криму і, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби - вже 11-та у контексті міжнародного реагування на протиправну анексію Криму. 

"Цьогоріч нам вдалося внести в текст відповідальність Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, а також вимогу скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар", - зазначає Дмитро Кулеба.

Резолюція вимагає від Росії припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України, зокрема Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.

Резолюція містить заклик до РФ припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму, засуджує проведений Росією Всеросійський перепис населення.

У документі наголошують на негативних наслідках нарощування Росією своїх військових сил на окупованому півострові і численних військових навчань.

Резолюція наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою.

Документ закликає держав-членів ООН посилити співпрацю в рамках Кримської платформи задля поліпшення ситуації з правами людини в Криму.

Серед 25 держав, які проголосували "проти" - Росія, Білорусь, Китай, Вірменія, Сербія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Індія, Саудівська Аравія, Сирія та низка країн Африки та Латинської Америки.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ООН потребує реформування. За його словами, про це свідчить те, що організація ігнорує питання російської окупації Криму.

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17 12 2021 10:52
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