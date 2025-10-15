Генсек НАТО прокоментував постачання Tomahawk та підтримку України

Рютте позитивно оцінив майбутню зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться 17 жовтня у Вашингтоні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не буде втручатися у дискусії стосовно можливого постачання крилатих ракет Tomahawk в Україну.

Про це повідомляє Sky News.

Після засідання Ради Україна–НАТО Рютте позитивно оцінив майбутню зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться 17 жовтня у Вашингтоні.

"Я не втручатимуся в це, це залежить від окремих союзників", — сказав Рютте, коментуючи можливість постачання ракет.

"Можу запевнити вас, ми дуже раді, що зустріч відбулася. Той факт, що американський президент Трамп і президент України так тісно співпрацюють, — це дуже добре. Я думаю, що дуже добре, що вони проводять цю зустріч у п’ятницю".

Генсек НАТО наголосив, що головна мета — домогтися, щоб російський диктатор Володимир путін сів за стіл переговорів і щоб війна в Україні завершилася.

"Зрештою, нам потрібно досягти того, щоб путін сів за стіл переговорів, щоб розпочалися змістовні переговори і щоб ми довели цю жахливу війну до кінця", — підкреслив він.

Окрім цього, Марк Рютте повідомив, що більш ніж половина країн-членів НАТО вже приєдналися до ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка спрямована на забезпечення пріоритетних потреб України у сфері оборони.

"Ініціатива PURL вже зібрала більш ніж половину країн-членів Альянсу. Це забезпечить надзвичайно важливий потік підтримки для України", — зазначив Рютте.

Він також наголосив, що НАТО залишається оборонним альянсом, який не бере участі у “взаємних ударах”, проте готовий захищати своїх громадян і територію.

"НАТО є оборонним альянсом. Він залишиться оборонним альянсом, але не помиляйтеся — цей оборонний альянс готовий і бажає зробити все необхідне, щоб захистити 1 мільярд наших громадян і нашу територію", — додав Генсек.

У п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп прийме в Білому домі президента України Володимира Зеленського.

Головною темою переговорів стане військова допомога Україні, зокрема можливість постачання ракет великої дальності Tomahawk.