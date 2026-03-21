Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозавода

У ніч на 21 березня 2026 року Сили оборони України завдали влучного удару по черговому стратегічному об'єкту ворога на території РФ – Саратовському нафтопереробному заводу.

Про це повідомляє Генштаб.

Це підприємство, що входить до структури "Роснефти", є ключовим постачальником пального для окупаційних військ, що воюють в Україні.

Операцію здійснили оператори Сил безпілотних систем (зокрема 414-ї бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд") у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

За попередніми даними, на території заводу пошкоджено установку вторинної переробки нафти та масштабний вертикальний резервуар РВС-10000.

Супутникові дані (NASA FIRMS) підтвердили загоряння в районі 8-го цеху заводу, де розташовані паливні резервуари.

Саратовський НПЗ виробляє понад 20 видів продукції, включаючи бензин, дизельне пальне, мазут та вакуумний газойль. Його потужність становить близько 5-7 млн тонн нафти на рік.