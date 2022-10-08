НОВИНИМіністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вибачилася за фото, зроблене під час її візиту до Києва наприкінці липня, де вона сміється на камеру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава МВС Німеччини шкодує, що сміється на фото зроблене під час візиту до Києва
Мені шкода через фото. Воно однозначно не було доречним
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє "Європейська правда", таке Фезер сказала в інтерв’ю RND.
На фотографії вона сміється разом із міністром праці Губертусом Гейлем та послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Поруч стоїть Київський міський голова Віталій Кличко.
"Мені шкода через фото. Воно однозначно не було доречним", – сказала урядовиця, додавши, що її емоції важко зрозуміти з урахуванням того, скільки руйнувань унаслідок повномасштабного вторгнення РФ зазнала Україна.
Водночас Фезер зазначила, що її сміх на фотографії "по суті відображає щоденне життя Києва", де "повсякденне життя зараз повертається до нормальності": люди ходять за покупками, сидять у барах і їздять на роботу.
"Ви можете побачити це на фото", – каже вона.
Нагадаємо, Фезер і Гайль прибули в Україну з візитом наприкінці липня. У межах візиту міністри відвідали зруйнований російськими військами Ірпінь та зустрілися з українськими посадовцями, а також передали Державній службі з надзвичайних ситуацій два тягачі та тринадцять електрогенераторів.
Для Фазер та Гайля це перший візит в Україну з початку війни.
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10 08 2022 17:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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