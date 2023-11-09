Глава МЗС Литви назвав небезпечними міркування на Заході про мирні переговори щодо України

Ландсбергіс наголосив, що навіть будь-які роздуми щодо такого кроку є небезпечними.

Глава литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс називає небезпечними роздуми західних посадовців щодо мирних переговорів між Україною та росією.

Про це повідомляє LRT.

Американське телебачення NBC, з посиланням на джерела, повідомило наприкінці листопада, що офіційні особи США та Європи розпочали закриті перемовини з Києвом щодо можливих мирних перемовин із Кремлем, щоб покласти край війні.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Заходу доведеться відповідати, якщо Україна через брак зброї піде на переговори з hосією. Як повідомляє видання, політик також наголосив, що наслідком цього може бути зростання загрози для країн Балтії.

"Якщо Україна вирішить продовжити переговори через те, що їй не нададуть достатньої кількості зброї, це також наша відповідальність", – сказав він, додаючи, що навіть будь-які роздуми щодо такого кроку є небезпечними.

Втім, політик наголосив, що лише Україні вирішувати, чи варто розпочинати перемовини, і якщо так, то коли саме це слід зробити.