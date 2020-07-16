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Глава МЗС Польщі про розмову Дуди з пранкерами: акт дезінформації з боку РФ

"Відповіді президента були правильними і не наразили Польщу на яке-небудь непорозуміння з якою-небудь державою", - вважає Чапутович
"Ми оцінюємо це як дезінформаційні дії Росії, спрямовані, можливо, навіть на деяку напруженість між Польщею і Україною. На це вказують проставлені запитання", - зазначив глава МЗС Польщі.
Глава МЗС Польщі про розмову Дуди з пранкерами: акт дезінформації з боку РФ Анджей Дуда. Фото: studioopinii.pl

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що розіграш польського президента Анджея Дуди російськими пранкерами є прикладом дезінформації з боку РФ, яка мала на меті посварити Польщу і Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

"Я думаю, що це хороший досвід. Треба посилити пильність. Справа розслідується відповідними службами, і якщо буде виявлена недбалість, то настануть відповідні наслідки", - сказав Чапутович.

"Ми оцінюємо це як дезінформаційні дії Росії, спрямовані, можливо, навіть на деяку напруженість між Польщею і Україною. На це вказують проставлені запитання", - зазначив глава МЗС Польщі.

Як повідомлялося, російські пранкери зателефонували Анджею Дуді та представилися генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем. Розмова тривала близько 10 хвилин.

Під час розмови польський президент розповідав про ситуацію з коронавірусом у Польщі. У відповідь на питання про те, що могло бути основним джерелом заражень у Польщі, він каже, що це "складно сказати", але однією з причин "може бути Україна, тому що у Польщі багато людей з України".

"Відповіді президента були правильними і не наразили Польщу на яке-небудь непорозуміння з якою-небудь державою", - вважає Чапутович.

"Боротьба з дезінформацією триває, і ми повинні остерігатися спроб перехопити розмови і видати себе за інших людей", - наголосив він.

Нагадаємо, що ЄС з ініціативи Німеччини проаналізує загрози з боку Росії

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16 07 2020 15:32
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