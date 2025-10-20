Глава МЗС Угорщини відвідає Вашингтон на тлі підготовки саміту путіна-Трампа

За словами Сійярто, він відвідає Вашингтон завтра, 21 жовтня.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто цього тижня відвідає Вашингтон із робочим візитом.

Про це йдеться у заяві глави угорського МЗС, яку наводить Reuters.

За словами Сійярто, він відвідає Вашингтон завтра, 21 жовтня.

При цьому міністр не уточнив, з ким саме він зустрінеться під час візиту.