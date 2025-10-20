Глава МЗС Угорщини відвідає Вашингтон на тлі підготовки саміту путіна-Трампа
20 жовтня 2025, 19:51
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто цього тижня відвідає Вашингтон із робочим візитом.
Про це йдеться у заяві глави угорського МЗС, яку наводить Reuters.
За словами Сійярто, він відвідає Вашингтон завтра, 21 жовтня.
При цьому міністр не уточнив, з ким саме він зустрінеться під час візиту.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп і російський диктатор путін провели чергову телефонну розмову. Зокрема, вони обговорювали можливість завершення війни росії проти України.
За підсумками дзвінка Трамп розповів, що він знову зустрінеться з головою кремля, але цього разу в Будапешті.