Глава уряду Данії закликала дозволити росії заплатити за збитки Україні

Фредеріксен поянила, що вважає оптимальним варіантом схвалити рішення до Різдва.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, шо вона підтримує ідею надати Україні репараційний кредит, попри висновки саміту лідерів Євросоюзу про непевність у планах залучити російські знерухомлені активи у Бельгії за основу такої позики.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Я не бачила жодної альтернативи, і ідея дозволити росії заплатити за збитки, завдані Україні - це єдиний шлях уперед. Звичайно, є деякі технічні питання, на які потрібно відповісти, і є багато деталей, над якими нам потрібно попрацювати, але, перш за все, це політичне рішення та політичний вибір", - сказала вона.

Фредеріксен поянила, що вважає оптимальним варіантом схвалити рішення до Різдва, тобто 24 грудня, "щоб ми могли забезпечити фінансування України протягом наступних років".

"Я знаю, що деякі колеги вважають цей шлях вперед складнішим, ніж я. І ми повинні вирішити проблеми, але… альтернатива полягає в тому, щоб не дозволити росії виграти цю війну, і в тому, щоб не просити всіх європейців платити замість росії. Тож нам потрібно вирішити технічні питання", - додала прем’єрка.