Глобальне потепління, можливо, впливає на успішність школярів

Збільшення кількості навчальних днів, під час яких температуру повітря становить 26,7 градуса Цельсія чи вище, може призводити до зниження успішності серед школярів. Особливо серед бідних верств населення.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Nature Human Behaviour, зазначає "Громадське".

До таких висновків дійшли американські вчені з Каліфорнійського університету. Вони проаналізували співвідношення даних про шкільну успішність у світі щодо 58 розвинених країн і країн, що розвиваються (за період з 2000 по 2015 рік), та окремо лише у США (з 2009 по 2015 рік) і кліматичні умови.

У світі аналізували результати Міжнародної програми з оцінки освітніх досягнень учнів (PISA). Це тест, що оцінює навчальні навички школярів з читання, математики, природничих дисциплін та вміння застосовувати знання на практиці. Джерелом інформації про успішність у США стали результати щорічного національного тестування з математики та англійської мови (ELA).

Що з’ясували?

Що вищі температури в роки, що передували іспиту PISA, негативно вплинули на успішність учнів у світі. Кожен додатковий теплий день знизив бали на 0,18 відсотка, а холодні дні не дали статистично значущого впливу.

Також впливали інші чинники, такі як дохід на душу населення і вплив спеки на сільськогосподарську промисловість, коли в умовах аграрної економіки дорослі змушені відривати дітей від навчання, щоб зберегти урожай.

Щоб нівелювати ці чинники і визначити лише вплив спеки, на другому етапі аналізували виключно дані у США. Вчені отримали результати, схожі з даними по світу: підвищення температури призводило до зниження успішності, а кожен додатковий день при температурі 26,7 градуса Цельсія і вище знижував досягнення приблизно на 0,04 відсотка. Водночас вплив тепла на успішність з математики був приблизно у три рази більшим, ніж на успішність з англійської мови. Особливо сильно зниження успішності проявлялося серед населення з нижчим доходом і у молодших школярів.

Дослідники прийшли до висновку, що підвищення температури найбільше впливає на дітей молодшого шкільного віку, бо вони більш схильні до теплового впливу, і людей, яким доходи не дозволяють обладнати житло системою кондиціонування.

Водночас автори відзначають, що для глибшого пояснення цих закономірностей потрібні додаткові дослідження.

Чому це важливо?

Проблема глобальної зміни клімату сьогодні є однією з найважливіших, оскільки це явище загрожує не лише екології, але і економіці, а також несе соціальні та психологічні наслідки. У медицині та психології існують різні дані, які демонструють чутливість мозку до температури. Її підвищення призводить до зниження когнітивних здібностей людей. Відповідно, глобальне потепління потенційно може негативно відбитися на всіх сферах життя людини, пов'язаних з розумовою діяльністю: освіта, наука, технічний прогрес, етика і мистецтво. Водночас широких і систематизованих даних про вплив підвищення температури на когнітивні процеси, особливу освіту, досі мало.

Чому збільшення температури називають проблемою? За оцінками Міжурядової групи з питань зміни клімату при ООН, до середини ХХІ століття середня температура у світі зросте на 1,5 градуса за Цельсієм. Це теоретично припустима норма, перевищення якої може призвести до зменшення урожайності рослин і, відповідно, змін в екосистемах світу. До прикладу, вчені з Ексетерського університету з’ясували, що у багатьох країнах світу глобальне потепління нагріває ночі швидше, ніж дні. Вони наголошують, що багато видів біологічної активності, такі як годування, відбуваються в певний час доби. Таким чином зміни між нічними й денними температурами в багатьох частинах світу матимуть серйозні наслідки для видів, які населяють ці регіони, і їх здатності адаптуватися до змін клімату. Зокрема, це може мати наслідки для росту рослин і тварин, таких як комахи та ссавці. Найбільше постраждають види, які активні тільки вночі або вдень. Є й менш очевидні наслідки глобального потепління: приміром, воно може вплинути на смак пива, оскільки через зміну температури зміниться і врожайність хмелю.

Нагадаємо, що діти, котрі росли в "зелених" міських районах, мали вищий IQ