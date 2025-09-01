Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Голова Нацполіції розповів деталі про підозрюваного в убивстві Парубія

01 вересня 2025, 10:05
Голова Нацполіції розповів деталі про підозрюваного в убивстві Парубія
Фото: Іван Вигівський у Facebook
Він не виключає, що злочин має так званий російський слід
Начальник Національної поліції Іван Вигівський повідомив деталі про затримання підозрюваного в убивстві народного депутата і громадського діяча, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. За даними правоохоронців, чоловік тривалий час готувався і стежив за політиком. 
 
Про це він повідомив у Facebook.
 
Вигівський вважає, що в злочині є "російський слід". Він додав, що необхідні докази проти затриманого зібрали. 
 
"30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди –перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині", – розповів керівник НПУ. 
 
Затримати підозрюваного вдалося за 36 годин після вбивства. 
 
Нагадаємо, що 30 серпня близько опівдня в Франківському районі Львова невідомий декілька разів вистрілив у спину Андрія Парубія – народного депутата чотирьох скликань, колишнього спікера ВР, учасника Помаранчевої революції і Революції Гідності, послідовного захисника української мови та державності. Парубій помер на місці до прибуття медиків. Убивця втік. 
Андрій Парубійвійна в Україніросія окупанти

Більше публікацій

