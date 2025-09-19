Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Голова Євроради скликає лідерів ЄС

19 вересня 2025, 14:33
Голова Євроради скликає лідерів ЄС
Фото: Укрінформ
Обговорять підтримку ЗСУ та тиск на росію
Голова Євроради Антоніу Кошта скликає неформальну зустріч лідерів ЄС, яка має пройти в Копенгагені 1 жовтня. 
 
Про це повідомляє пресслужба Євроради.
 
 ЄС хоче обговорити посилення спільної з Україною обороноздатності на тлі нещодавніх дій рф. Йдеться про вторгнення дронів кремля в повітряний простір Польщі та Румунії.
 
Голова Євроради Антоніу Кошта вважає, що такі дії рф "є суворим нагадуванням" про необхідність прискорити та посилити оборону Європи.
 
"Напрямок руху зрозумілий: ми будуємо Європу, здатну ефективно, автономно та разом реагувати на сьогоднішні та завтрашні загрози. Амбіція, яку ми перед собою поставили, - рішуче нарощувати спільну оборонну готовність Європи до 2030 року - втілює це зобов'язання", - цитує пресслужба очільника ЄР.
 
Також в заяві сказано, що протягом останніх місяців ЄС здійснив важливі кроки для збільшення фінансування оборони та підтримки оборонної промисловості.
 
"Ця робота проводиться у повній узгодженості з НАТО та зосереджена на дев'яти пріоритетних сферах, узгоджених на рівні ЄС", - додав Кошта.
 
Чиновник наголосив, що "кожне євро" має зміцнити спільну безпеку та стратегічну автономію.
 
"Так само нам потрібно враховувати уроки війни в Україні, зокрема шляхом зміцнення співпраці з українською оборонною промисловістю, спираючись на унікальний досвід України", - підкреслив голова ЄР.
 
Він зазначив, що в Копенгагені важливо обговорити три моменти, які допоможуть зміцнити оборону Європи до 2030 року.
 
А саме:
  • пришвидшення втілення оборонних стратегій та їх спрощення;
  • підтримку східного флангу Європи;
  • ефективне управління та нагляд за процесами.
 
Окрім вищезазначеного Кошта наголосив на важливості не лише військової підтримки ЗСУ, а й вступу України до ЄС.
 
"Наша безпека пов'язана з безпекою України. У Копенгагені я також хотів би обговорити, як надалі підтримувати Україну та досягти справедливого та міцного миру", - заявив голова Євроради.
 
Він також додав, що в рамках підтримки України в Копенгагені обговорять і тиск на росію санкціями.

 

