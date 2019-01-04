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ГПУ передала до суду обвинувальний акт стосовно судді Дніпровського райсуду у справі Майдану

Дії підозрюваної кваліфіковано за двома статтями
До суду направлено обвинувальний акт за обвинуваченням судді Дніпровського районного суду Києва за фактами винесення свідомо неправосудних рішень про арешт учасників Революції гідності.
ГПУ передала до суду обвинувальний акт стосовно судді Дніпровського райсуду у справі Майдану Фото: transkarpatia.net

"Зокрема, передано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням судді Дніпровського райсуду м. Києва за фактами винесення свідомо неправосудних рішень про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно двох осіб, яких 18 лютого 2014 року незаконно затримали співробітники правоохоронних органів і притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях, а в суд подано незаконні клопотання про їхній арешт", - повідомляє "Укріфнорм" з посиланням на сайт Генпрокуратури.

Крім того, судді інкримінують винесення свідомо неправосудного рішення також стосовно учасника автопробігу "Автомайдану" до резиденції "Межигір'я", якого в лютому 2014 року незаконно позбавили права керування автомобілем на три місяці.

"Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 КК України (винесення суддею свідомо неправосудних рішень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені з корисливих мотивів і в інших особистих інтересах)", - ідеться в повідомленні.

Оскільки обвинувачена працювала в суді, до підслідності якого належить здійснення кримінального провадження, одночасно з передачею обвинувального акта прокурором до Верховного Суду подано клопотання про зміну підсудності та передачу справи в інший суд.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура встановила 66 підозрюваних у вбивствах активістів Євромайдану, 46 із яких втекли в Росію.

 

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01 04 2019 15:46
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