ГПУ передала до суду обвинувальний акт стосовно судді Дніпровського райсуду у справі Майдану
"Зокрема, передано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням судді Дніпровського райсуду м. Києва за фактами винесення свідомо неправосудних рішень про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно двох осіб, яких 18 лютого 2014 року незаконно затримали співробітники правоохоронних органів і притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях, а в суд подано незаконні клопотання про їхній арешт", - повідомляє "Укріфнорм" з посиланням на сайт Генпрокуратури.
Крім того, судді інкримінують винесення свідомо неправосудного рішення також стосовно учасника автопробігу "Автомайдану" до резиденції "Межигір'я", якого в лютому 2014 року незаконно позбавили права керування автомобілем на три місяці.
"Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 КК України (винесення суддею свідомо неправосудних рішень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені з корисливих мотивів і в інших особистих інтересах)", - ідеться в повідомленні.
Оскільки обвинувачена працювала в суді, до підслідності якого належить здійснення кримінального провадження, одночасно з передачею обвинувального акта прокурором до Верховного Суду подано клопотання про зміну підсудності та передачу справи в інший суд.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура встановила 66 підозрюваних у вбивствах активістів Євромайдану, 46 із яких втекли в Росію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- Маятник Фуко для України
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"