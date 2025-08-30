ГУР МО знищило склад вибухових речовин в Тульскій області
30 серпня 2025, 15:53
На захищеному складі зокрема зберігався піроксиліновий порох
В ніч на 30 серпня сили Головного управління розвідки України атакували підземний склад вибухових речовин на території ПАТ «Алексинський хімічний комбінат» у м. Алексин, Тульської області рф.
Про це повідомляє джерело LB.ua в ГУР.
За їхньою інформацією, на захищеному складі зокрема зберігався піроксиліновий порох (бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах).
За повідомленнями у місцевих пабліках, тамтешні мешканці чули гучні вибухи, а за тим до місця події направилися пожежні машини та карети швидкої допомоги.
В ГУР МО зазначають, що робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території росії та поза нею.