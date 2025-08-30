​ГУР МО знищило склад вибухових речовин в Тульскій області

На захищеному складі зокрема зберігався піроксиліновий порох

В ніч на 30 серпня сили Головного управління розвідки України атакували підземний склад вибухових речовин на території ПАТ «Алексинський хімічний комбінат» у м. Алексин, Тульської області рф.

Про це повідомляє джерело LB.ua в ГУР.

За їхньою інформацією, на захищеному складі зокрема зберігався піроксиліновий порох (бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах).

За повідомленнями у місцевих пабліках, тамтешні мешканці чули гучні вибухи, а за тим до місця події направилися пожежні машини та карети швидкої допомоги.

В ГУР МО зазначають, що робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території росії та поза нею.