ГУР розповіло про культурні цінності, які росіяни викрали у окупованому Херсоні

ГУР на порталі War&Sanctions оприлюднило інформацію про понад тисячу культурних цінностей, викрадених окупантами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка.

Про це повідомляє у Telegram ГУР МО України.

"Під час тимчасової окупації міста військовослужбовці ЗС рф під керівництвом російських музейників системно вивозили експонати з художнього музею, серед яких – живопис, графіка, скульптура та іконопис", - йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що частину з них було незаконно перевезено на територію тимчасово окупованого Криму.