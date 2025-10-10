Хамас оголосив про завершення війни в Секторі Гази та досягнення угоди про припинення вогню

Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР

Угода передбачає звільнення палестинських в’язнів та відкриття прикордонного переходу Рафах.

Угруповання Хамас заявило про припинення бойових дій у Секторі Гази. Про це повідомив головний речник руху Халіль аль-Хайя.

Про це передає Reuters з посиланням на Al Jazeera.

"Ми отримали запевнення від братніх посередників та адміністрації США, які підтвердили, що війна повністю завершена", - заявив аль-Хайя.

Згідно домовленостей, Ізраїль має звільнити 250 палестинських ув'язнених, які відбувають довічне покарання7

Також додатково планується звільнення 1700 палестинців із Гази, затриманих від початку війни;

Угода передбачає відкриття прикордонного переходу Рафах в обох напрямках.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і Хамас погодили перший етап мирного плану. Також відомо, що звільнення заручників у Секторі Гази очікується у понеділок або вівторок, і висловив надію на участь у церемонії підписання мирної угоди в Єгипті.