Хамас оголосив про завершення війни в Секторі Гази та досягнення угоди про припинення вогню
Угруповання Хамас заявило про припинення бойових дій у Секторі Гази. Про це повідомив головний речник руху Халіль аль-Хайя.
Про це передає Reuters з посиланням на Al Jazeera.
"Ми отримали запевнення від братніх посередників та адміністрації США, які підтвердили, що війна повністю завершена", - заявив аль-Хайя.
Згідно домовленостей, Ізраїль має звільнити 250 палестинських ув'язнених, які відбувають довічне покарання7
Також додатково планується звільнення 1700 палестинців із Гази, затриманих від початку війни;
Угода передбачає відкриття прикордонного переходу Рафах в обох напрямках.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і Хамас погодили перший етап мирного плану. Також відомо, що звільнення заручників у Секторі Гази очікується у понеділок або вівторок, і висловив надію на участь у церемонії підписання мирної угоди в Єгипті.