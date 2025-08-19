Імміграційна служба США заявила про депортацію українців
19 серпня 2025, 20:11
Фото: Facebook / Immigration And Customs Enforcement
Українців привезли на кордон з Україною.
Імміграційна та митна служба США (ICE) заявила про депортацію українських громадян.
Про це повідомили в ICE.
"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", — йдеться у повідомленні Імміграційної служби.
Водночас американська імміграційна служба не вказує, ким саме є депортовані громадяни й за що їх вислали з країни.
Ще кілька днів тому видання Wall Street Journal писало, що від 15 серпня десятки тисяч українських біженців, які отримали захист у США за програмою Uniting for Ukraine, втратять правовий статус, а тому їх можуть депортувати.