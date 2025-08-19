Імміграційна служба США заявила про депортацію українців

Українців привезли на кордон з Україною.

Імміграційна та митна служба США (ICE) заявила про депортацію українських громадян. Про це повідомили в ICE.

"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", — йдеться у повідомленні Імміграційної служби.

Водночас американська імміграційна служба не вказує, ким саме є депортовані громадяни й за що їх вислали з країни.

Ще кілька днів тому видання Wall Street Journal писало, що від 15 серпня десятки тисяч українських біженців, які отримали захист у США за програмою Uniting for Ukraine, втратять правовий статус, а тому їх можуть депортувати.