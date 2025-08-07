Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індія чекає вказівок уряду після мит США за закупівлю російської нафти – Reuters

07 серпня 2025, 09:01
Фото: з вільного доступу
Вашингтон уже застосував тарифи для скорочення торгового дефіциту з Нью-Делі, але нинішні заходи безпосередньо пов'язані з енергетичним співробітництвом Індії з москвою.

Індійські нафтопереробні компанії чекають вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари. Нові заходи стали відповіддю на триваючий імпорт російської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Державні НПЗ призупинили поставки, тоді як приватні гравці - Reliance Industries, Nayara Energy і HPCL Mittal Energy - продовжують закупівлі.

Представник приватної нафтової компанії в Індії заявив: "Поки уряд не дав вказівок, ми не будемо припиняти імпорт російської нафти".

росія забезпечує понад третину потреб Індії в нафті, яка є третім найбільшим імпортером у світі.

Президент США Дональд Трамп різко критикує угоди Індії з росією, вважаючи, що вони допомагають фінансувати війну проти України.

Влада Індії назвала дії США "несправедливими, необґрунтованими і неприйнятними".

У відповідь на санкції Індія може збільшити закупівлі нафти в альтернативних постачальників - з Близького Сходу, Африки та Америки.

Саудівська Аравія вже підвищила ціни на нафту для азіатських країн, очікуючи зростання попиту з боку Індії. "В очікуванні підвищеного попиту, вони утримують ціни на високому рівні", - зазначив представник одного з НПЗ.

Нові тарифи набувають чинності через 21 день

Очікується, що додаткові мита почнуть діяти через три тижні. Однак указ Трампа передбачає можливість їхнього скасування, якщо росія або Індія "достатньою мірою вирівняють свої позиції зі США в питаннях національної безпеки, зовнішньої політики та економіки".

Нагадаємо, що США попередили китайських чиновників про можливі наслідки закупівель російської нафти, але Пекін наголосив на своєму суверенітеті.

СШАІндіяДональд Трампмитанафта рф

