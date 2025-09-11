Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індія вимагає більших знижок на російську нафту – Reuters

11 вересня 2025, 15:26
Індія вимагає більших знижок на російську нафту – Reuters
російські продавці шукають покупців в Китаї.

Індійські імпортери нафти з рф вимагають від своїх російських партнерів ще більших знижок, оскільки ризики від торгівлі такою нафтою зростають.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що індійські покупці вважають, що знижки повинні бути збільшені до близько 10 доларів за барель від базової ціни Brent. Індійські покупці аргументують свої вимоги тим, що банки посилили контроль через розбіжності між політикою ЄС і США щодо російської нафти. 10 доларів – значно більша знижка, ніж 2-3 долари за барель, які спостерігалися у вересні.

Однак деякі російські продавці заявили, що індійські партнери вимагають надмірних знижок, і попередили, що замість поставок до Індії – відправлять частину жовтневих спотових вантажів до Китаю. 

російська нафта, що надходить до Індії в жовтні, становитиме в середньому близько 1,4 млн барелів на день. Це менше, ніж 1,5 млн барелів на день у серпні та 1,6 млн барелів на день у вересні, за даними джерел.

КитайІндіянафта рф

