Індійські нафтопереробні заводи не планують відмовлятися від російської сирої нафти найближчими місяцями

Індійські нафтопереробні заводи не планують відмовлятися від російської сирої нафти, оскільки внутрішній попит на паливо зростає після сезону мусонів, навіть попри те, що Нью-Делі відновлює торговельні переговори з Вашингтоном, і обидві сторони наполягають на угоді.

Натомість очікується, що закупівлі залишаться активними для поставок у листопаді та грудні, хоча обсяги можуть бути нижчими за пікові показники останніх років, повідомляють джерела, безпосередньо обізнані з планами закупівель.

Розчарований відсутністю прогресу в торговельних переговорах з Нью-Делі та одночасно не маючи змоги домогтися поступок від путіна в Україні, президент Дональд Трамп зосередився на потоках російської нафти, розкритикувавши Індію та зрештою запровадивши штрафний 50% тариф у серпні. Високопосадовці США потім підняли градус конфлікту, звинувативши індійський бізнес у спекуляції та посилаючись на "війну Моді".