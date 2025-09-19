Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індійські нафтопереробні заводи не планують відмовлятися від російської сирої нафти найближчими місяцями

19 вересня 2025, 12:32
Фото: з вільного доступу
Закупівлі залишаться активними у листопаді та грудні, хоча обсяги можуть бути нижчими за пікові показники останніх років.
Індійські нафтопереробні заводи не планують відмовлятися від російської сирої нафти, оскільки внутрішній попит на паливо зростає після сезону мусонів, навіть попри те, що Нью-Делі відновлює торговельні переговори з Вашингтоном, і обидві сторони наполягають на угоді.
 
Про це пише Bloomberg. 
 
Натомість очікується, що закупівлі залишаться активними для поставок у листопаді та грудні, хоча обсяги можуть бути нижчими за пікові показники останніх років, повідомляють джерела, безпосередньо обізнані з планами закупівель. 
 
Розчарований відсутністю прогресу в торговельних переговорах з Нью-Делі та одночасно не маючи змоги домогтися поступок від путіна в Україні, президент Дональд Трамп зосередився на потоках російської нафти, розкритикувавши Індію та зрештою запровадивши штрафний 50% тариф у серпні. Високопосадовці США потім підняли градус конфлікту, звинувативши індійський бізнес у спекуляції та посилаючись на "війну Моді".
 
Потоки нафти до Індії від її найбільшого постачальника у відповідь зменшилися, оскільки переробники призупинили закупівлі в перші тижні минулого місяця. Удари українських безпілотників по російських об'єктах також допомогли скоротити постачання до Індії приблизно до одного мільйона барелів на день. Це найнижчий рівень за майже два роки, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.
 
Але, за словами джерел, з огляду на те, що тиск США, очевидно, послаблюється, оскільки Трамп подякував Моді за його «підтримку у припиненні війни між росією та Україною» під час телефонної розмови цього тижня, а також завдяки достатнім запасам нафти Urals, ця цифра має зрости.
 
Чиновники Нью-Делі регулярно контактують з великими державними та приватними нафтопереробними заводами, але, за словами джерел, жодного наказу про скорочення виробництва чи протилежні дії не було. Це може змінитися в найближчі місяці, оскільки торговельні переговори просуваються, а Індія прагне знайти сфери можливого компромісу, але наразі такого плану немає.

 

Індіявійна в Україніросія окупанти

