Індійський прем'єр Моді йде на рекордний третій термін (оновлено)

Моді залежатиме щонайменше від трьох регіональних партій.

Очолювана прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді коаліція "Національний демократичний альянс" за підсумками парламентських виборів залишилася при владі в країні. Водночас головна партія правлячої коаліції − Бхаратія Джаната Парті (BJP) − Індійська народна партія − вперше за довгі роки не набрала абсолютної більшості голосів.

Обіцяючи ухвалити "важливі рішення" після виборів, Моді у своїй переможній промові перерахував електроніку, напівпровідники та оборонну промисловість, поновлювані джерела енергії та фермерські господарства як галузі, яким відтепер приділятимуть особливу увагу.

Про це пише Reuters.

Як повідомили індійські телеканали, правляча коаліція загалом здобула в нижній палаті парламенту близько 290 із 543 місць.

Дві ключові регіональні партії, що належать коаліції, схвалили кандидатуру Моді як наступного прем'єр-міністра. Тому припущення місцевих ЗМІ про те, що вони можуть проявити коливання або навіть перейти на бік іншої партії, не виправдалися.

Водночас показники BJP все одно знизилися через слабкі результати, отримані партією в найбільш густонаселеному штаті країни Уттар-Прадеш, який направляє до парламенту 80 законодавців.

Показники опозиційного альянсу INDIA на чолі з Індійським національним конгресом, на чолі якого перебуває Рахул Ганді, перевершили очікування. Передбачається, що позиції Ганді зміцняться.

Такі результати стривожили інвесторів: акції різко впали, оскільки вибори засвідчили, що Моді вперше з моменту приходу до влади 2014 року залежатиме щонайменше від трьох різних регіональних партій, політична лояльність яких коливалася протягом багатьох років.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді подав у відставку. Він займав цей пост десять років.Про це повідомили індійські ЗМІ.

Зазначається, що президент Індії Друпаді Мурму прийняв відставку та попросив прем'єр-міністра та Раду міністрів Союзу залишатися на посаді до формування нового уряду.

Нагадаємо, вибори в Індії почалися 19 квітня і тривали в декілька етапів через матеріально-технічні труднощі і забезпеченням безпеки виборчих дільниць у країні з різноманітною географією та майже 1 мільярдом зареєстрованих виборців.