Інфляція в Китаї в листопаді досягла максимуму за 6 років, ціни виробників продовжили падіння

Споживчі ціни (індекс CPI) минулого місяця збільшилися на 4,5% у річному вираженні після підйому на 3,8% у жовтні, свідчать дані Державного статистичного управління (ДСУ) КНР

У січні-листопаді інфляція склала 2,8% щодо аналогічного періоду минулого року. Метою уряду країни є утримання темпів зростання показника нижче 3%.

Інфляція в Китаї в листопаді прискорилася до максимуму з січня 2012 року на тлі триваючого стрімкого підвищення цін на свинину, тоді як ціни виробників знову знизилися, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Споживчі ціни (індекс CPI) минулого місяця збільшилися на 4,5% у річному вираженні після підйому на 3,8% у жовтні, свідчать дані Державного статистичного управління (ДСУ) КНР. Зростання цін у листопаді в порівнянні з попереднім місяцем становило 0,4%, сповільнившись з 0,9% у жовтні.

Експерти в середньому очікували підвищення споживчих цін в Китаї на 4,2% у річному і на 0,1% в щомісячному вираженні, свідчать дані Trading Economics.

Вартість продуктів харчування в КНР минулого місяця підскочила на 19,1% - це найзначніший стрибок більш ніж за 11 років.

Зростання цін на свинину продовжується дев'ятий місяць поспіль: у листопаді вони злетіли на рекордні 110,2%. Спалах захворювання африканської чуми свиней (АЧС) істотно скоротив поголів'я цих тварин в країні. Проте, в щомісячному вираженні підвищення вартості свинини сповільнилося до 3,8% в порівнянні з 16,3% в жовтні.

Непродовольчі товари зросли в ціні в листопаді на 0,9% в річному вираженні після підйому на 1% попереднього місяця.

У січні-листопаді інфляція склала 2,8% щодо аналогічного періоду минулого року. Метою уряду країни є утримання темпів зростання показника нижче 3%.

Ціни виробників (індекс PPI) в КНР минулого місяця впали на 1,4% у річному вираженні після зниження на 1,6% у жовтні, повідомило ДСУ. Консенсус-прогноз експертів передбачав скорочення на 1,5%.

Індекс PPI в листопаді щодо попереднього місяця зменшився на 0,1%.

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