Інститут молекулярної біології НАН може виготовляти до 50 тисяч тестів на тиждень, але не має грошей
Із залученням додаткових спеціалістів Інститут молекулярної біології і генетики НАН України спроможний продукувати до 50 тис тестів щотижня.
Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на лист Інституту, зазначає "Економічна правда".
Зазначається, що без залучення додаткових спеціалістів на наявному в Інституті обладнанні фахівці можуть виготовити більше, ніж 1500 ПЛР-тестів на день, та, відповідно, 10-20 тисяч ПЛР-тестів на тиждень.
"Планова калькуляція кошторисної вартості "Тест-системи для діагностики коронавірусу COVID-19", розробленої в Інституті, становить 250 грн на одну реакцію.
Таким чином планова калькуляція щодо виготовлення тест-систем на 50 тисяч реакцій становить 12,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що поки що додатково з бюджету Інституту надійшло лише 350 тис грн від Національної академії наук України після перерозподілу її видатків для відшкодування вже виготовленої Інститутом за власний рахунок першої партії тест-систем, з яких 600 - передано для використання м. Київ та Житомирській області.
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