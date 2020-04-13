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Інститут молекулярної біології НАН може виготовляти до 50 тисяч тестів на тиждень, але не має грошей

Планова калькуляція щодо виготовлення тест-систем на 50 тисяч реакцій становить 12,5 млн грн.
"Планова калькуляція кошторисної вартості "Тест-системи для діагностики коронавірусу COVID-19", розробленої в Інституті, становить 250 грн на одну реакцію.
Інститут молекулярної біології НАН може виготовляти до 50 тисяч тестів на тиждень, але не має грошей Фото: АА

Із залученням додаткових спеціалістів Інститут молекулярної біології і генетики НАН України спроможний продукувати до 50 тис тестів щотижня.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на лист Інституту, зазначає "Економічна правда". 

Зазначається, що без залучення додаткових спеціалістів на наявному в Інституті обладнанні фахівці можуть виготовити більше, ніж 1500 ПЛР-тестів на день, та, відповідно, 10-20 тисяч ПЛР-тестів на тиждень.

"Планова калькуляція кошторисної вартості "Тест-системи для діагностики коронавірусу COVID-19", розробленої в Інституті, становить 250 грн на одну реакцію. 

Таким чином планова калькуляція щодо виготовлення тест-систем на 50 тисяч реакцій становить 12,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що поки що додатково з бюджету Інституту надійшло лише 350 тис грн від Національної академії наук України після перерозподілу її видатків для відшкодування вже виготовленої Інститутом за власний рахунок першої партії тест-систем, з яких 600 - передано для використання м. Київ та Житомирській області.

Нагадаємо, що клінічні випробування препарату проти Covid-19 в Австрії перейшли у другу фазу

 

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13 04 2020 12:27
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