Ірак, Єгипет, Йорданія і Ліван закрили повітряні простори через удари Ірану по Ізраїлю

Країни заявили про закриття своїх повітряних просторів через іранські повітряні удари по Ізраїлю.

Про це повідомляє видання Al Arabiya.

"Кілька країн Близького Сходу оголосили в суботу пізно ввечері про закриття свого повітряного простору і перенаправлення польотів у зв'язку з атакою у відповідь Ірану на Ізраїль", - пише ЗМІ.

Йорданське Хашимітське Королівство заявило про тимчасове закриття свого повітряного простору для всіх вхідних, вихідних і транзитних літаків.

Також авіаційна влада Йорданії повідомила, що система GPS країни зазнала перешкод і змусило літаки використовувати альтернативні навігаційні системи.

Уряд Лівану повідомив, що повітряний простір країни буде тимчасово закритий з 1-ї години ночі за місцевим часом до 7-ї ранку.

Ірак також заявив про закриття свого повітряного простору та призупинення всіх повітряних перевезень після того, як Іран запустив через іракську територію ракети і ударні дрони у напрямку Ізраїлю.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників.