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Ірак, Єгипет, Йорданія і Ліван закрили повітряні простори через удари Ірану по Ізраїлю

14 квітня 2024, 09:38
Ірак, Єгипет, Йорданія і Ліван закрили повітряні простори через удари Ірану по Ізраїлю
Фото: facebook.com
Країни заявили про закриття своїх повітряних просторів через іранські повітряні удари по Ізраїлю.

Про це повідомляє видання Al Arabiya.

"Кілька країн Близького Сходу оголосили в суботу пізно ввечері про закриття свого повітряного простору і перенаправлення польотів у зв'язку з атакою у відповідь Ірану на Ізраїль", - пише ЗМІ. 

Йорданське Хашимітське Королівство заявило про тимчасове закриття свого повітряного простору для всіх вхідних, вихідних і транзитних літаків.

Також авіаційна влада Йорданії  повідомила, що система GPS країни зазнала перешкод і змусило літаки використовувати альтернативні навігаційні системи.

Уряд Лівану повідомив, що повітряний простір країни буде тимчасово закритий з 1-ї години ночі за місцевим часом до 7-ї ранку.

Ірак також заявив про закриття свого повітряного простору та призупинення всіх повітряних перевезень після того, як Іран запустив через іракську територію ракети і ударні дрони у напрямку Ізраїлю.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників.

 

Близький Східзакриття повітряного простору

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