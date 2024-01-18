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Після останньої атаки на Іран світ став на поріг Третьої світової – Пентагон

18 січня 2024, 13:07
Після останньої атаки на Іран світ став на поріг Третьої світової – Пентагон
Фото: АFP
Джерело в Пентагоні США попередило, що світ стоїть на межі великого конфлікту, оскільки Іран та його союзники продовжують атакувати Близький Схід.

Про це пише британський щоденний таблоїд Daily Express

Джерело в Пентагоні попередило, що "ми стоїмо на порозі Третьої світової війни" на тлі наростаючого конфлікту на Близькому Сході, спровокованого Іраном.

Попередження надійшло в той момент, коли підтримувані Іраном угруповання дестабілізують Близький Схід, атакуючи цілі Ізраїлю та США, а також міжнародне судноплавство в регіоні.

Сам Іран також завдав ударів по сусідніх Іраку та Пакистані, а також Сирії, що призвело до різкого зростання напруженості.

Експерт з питань оборони Ніколас Драммонд повторив занепокоєння щодо потенційної ескалації конфлікту на Близькому Сході, але попередив, що якщо Тегеран безпосередньо атакує Ізраїль, наступна війна стане "кінцем Ірану".

Він додав, що порядок денний Ірану в регіоні та в усьому світі був розкритий. І Іран залишається на задньому плані.

Підтримувані Іраном довірені особи, в тому числі Хезболла, дестабілізували регіон. 

"Я вважаю цілком ймовірним, що якщо Іран продовжить діяти через посередників або діяти безпосередньо, що загрожуватиме інтересам Заходу, ми можемо побачити військові дії проти Ірану, і це стане великим конфліктом на Близькому Сході", - вважає Драммонд.

Незрозуміло, чи готовий Іран брати участь у такому конфлікті, який, за словами Драммонда, приведе до катастрофи для режиму в Тегерані.

"Я вважаю, що Іран повинен бути дуже, дуже обережним. Він грав у небезпечну гру. І його чекає покарання, якщо він не відступить. Ви бачили, що Іран випустив ракету по Сирії і… він нібито вразив цілі повстанців, але він продемонстрував, що у нього є ракета, здатна досягти Ізраїлю з Ірану, яка могла б мати ядерну боєголовку — вона могла цілитися Тель-Авів", - підсумував експерт. 

Попередження про Третю світову війну виникло, адже Британія збирається кинути виклик чотирьом потужним державам.

Так, США завдали ударів по протикорабельним ракетам хуситам в Ємені, коли вибухнула війна з терористичним угрупованням.

Пізніше Іран засудив "нерозсудливі" ракетні удари по іракському місту.

Крім того, Сполучене Королівство і США завдали ударів у Ємені по цілях хуситів, намагаючись зупинити атаки на міжнародне судноплавство в цьому районі.

Сьогодні стало відомо, що Пакистан завдав авіаударів по території Ірану.

 
ПентагонТретя світоваБлизький Схід

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