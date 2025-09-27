Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран прискорює будівництво нового підземного ядерного комплексу

27 вересня 2025, 10:54
Іран прискорює будівництво нового підземного ядерного комплексу
Фото: DW
Аналіз супутникових знімків свідчить про масштабне будівництво, незважаючи на міжнародні заборони та санкції.

Іран суттєво прискорив роботи на новому захищеному підземному об’єкті в гірському масиві Загрос, приблизно за півтора кілометра на південь від ядерного комплексу в Натанзі. Це свідчить, що Тегеран не відмовився від своєї ядерної програми, а навпаки  відновлює її, одночасно зміцнюючи ключові об’єкти для захисту від можливих авіаударів. 

Про це повідомляє The Washington Post, яке провело аналіз супутникових знімків із залученням незалежних експертів.

Об’єкт, відомий як Кух-е Коланг Газ Ла, або гора Кірка, розташований у важкодоступному гірському районі, що робить його особливо захищеним. За оцінками аналітиків, підземні споруди можуть бути заглиблені до 100 метрів, що перевищує захищеність відомого об’єкта у Фордо.

Точне призначення об’єкта залишається невідомим - інспектори МАГАТЕ ніколи його не відвідували, а генеральний директор агентства Рафаель Гроссі повідомив, що Іран відмовився відповідати на питання щодо цієї локації.

Хоча офіційно тут планували розмістити завод із виробництва центрифуг, розміри тунелів викликають сумніви у експертів. Вони припускають, що об’єкт може бути призначений для таємного збагачення урану або слугувати сховищем для запасів урану, близького до збройового рівня збагачення.

Аналітики зафіксували три ключові ознаки активізації будівельних робіт: посилення периметру безпеки (зведено понад 1200 метрів захисної стіни та прокладено нову дорогу), укріплення входу до тунелю та збільшення обсягу виритої породи. 

"Наявність самоскидів, причепів і важкої техніки свідчить про продовження будівництва та розширення об’єкта", - зазначив Джозеф Роджерс із Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Представник Білого дому на умовах анонімності заявив, що адміністрація США продовжуватиме пильно стежити за спробами Ірану відновити ядерну програму. Він нагадав про позицію колишнього президента Трампа, який заявляв, що не дозволить Тегерану створити ядерну зброю.

За інформацією МАГАТЕ, до початку ізраїльських ударів у червні Іран накопичив майже 400 кг урану збагаченого до 60% до рівня, близького до необхідного для виготовлення ядерної зброї. 

Проте точне місцезнаходження цих запасів залишається невідомим.

 

Іранядерний комплекс

