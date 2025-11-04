Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ірландія скорочує термін проживання українських біженців у державному житлі

04 листопада 2025, 12:44
Ірландія скорочує термін проживання українських біженців у державному житлі
Фото: travelchannel.com
До цього часу українці могли перебувати в державному розміщенні протягом трьох місяців.

Ірландський уряд планує скоротити термін проживання новоприбулих українських біженців у державному житлі з 90 до 30 днів. Відповідні зміни погодив урядовий підкомітет увечері 3 листопада.

Про це повідомляє RTE.

До цього часу українці могли перебувати в державному розміщенні протягом трьох місяців. Проте уряд попереджає, що за нинішніх темпів — майже 50 новоприбулих на день — доступні місця можуть вичерпатися вже цього місяця.

З лютого 2022 року понад 120 тисяч українців отримали тимчасовий захист в Ірландії, з них приблизно 83 тисячі залишаються у країні.

Міністр юстиції Джим О’Каллахан заявив, що Ірландія залишається однією з найщедріших держав ЄС в питанні надання житла біженцям і людям, які шукають тимчасовий захист. Проте, за його словами, зростання кількості прибулих з України створює значний тиск на систему розміщення.

"Якщо тенденція прибуття збережеться, як у вересні та жовтні, нам доведеться шукати нові варіанти житла", — зазначив міністр.

Також уряд погодився, що шукачі притулку, які працюють, мають робити щотижневий фінансовий внесок у вартість проживання в державному житлі. Розглядають внески від €15 до €238 на тиждень залежно від доходу. Очікується, що запровадження системи триватиме від 9 до 12 місяців.

Водночас організації, які допомагають біженцям, різко критикують урядові плани.

війна в Україні

