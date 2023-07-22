ISW проаналізував маніпуляції Кремля "зерновою угодою" і арешт Гіркіна

росія вкотре хоче підірвати західну підтримку України і тому маніпулює "зерновою угодою", а також завдає ударів по українській портовій та зерновій інфраструктурі.

Про це повідомляє ISW.

Кремль, схоже, намагається пом'якшити заяву Міністерства оборони рф про розгляд цивільних суден у Чорному морі як військових цілей, йдеться в аналізі.

В ISW вважають, що росія маневрує, аби зберегти можливість модифікувати чинну угоду і не вести переговори про нову.

"В МЗС рф, ймовірно, намагається довести, що москва є де-юре учасником, незважаючи на її вихід із зернової угоди, щоб залишити відкритим канал для росії, щоб переглянути зернову угоду на більш вигідних для неї умовах, ніж укладати нову. путін висунув низку вимог щодо повернення росії до угоди: зняття санкцій на поставки російського зерна і добрив, а також відновлення підключення російських банків, що обслуговують поставки продовольства, до SWIFT", - йдеться в огляді.

Аналітики інституту вважають, що посилення ударів російських військових по українській портовій та зерновій інфраструктурі, а також погрози морської ескалації в Чорному морі, ймовірно, мають на меті, серед іншого, чинити тиск на Захід, щоб він погодився з цими вимогами.

В ISW також додають, що москва регулярно вдається до ескалаційної риторики, спрямованої на те, щоб змусити Захід піти на поступки.

путін докладає зусиль, аби посіяти розбіжності всередині НАТО, між Україною і НАТО, ймовірно, з метою підтримати зусилля кремля щодо Чорноморської зернової угоди.

Щодо арешту терориста і критика влади росії Ігоря Гіркіна в ISW пишуть, що це може бути публічним проявом зміни балансу сил між кремлівськими фракціями, можливо, на шкоду ФСБ, в якій Гіркін працював.

Інсайдерські джерела рф підтверджують, що арешт Гіркіна - частиною зусиль росії, спрямованих на розправу над окремими відомими особами після збройного заколоту "Вагнера".

Російська влада також порушила кримінальну справу проти соратника Гіркіна і колишнього полковника Головного розвідувального управління Володимира Квачкова, за звинуваченням у дискредитації армії рф.

"Заколот "Вагнера", ймовірно, змінив баланс сил у кремлі, потенційно позбавивши деяких осіб – включаючи Гіркіна – прихильності путіна, а отже, і частини їхньої влади", написано в звіті ISW.

Щодо контрнаступу фахівці вказують на те, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках.

Раніше ISW писало, що рф, ймовірно, намагається погіршити відносини між Україною та країнами ЄС.