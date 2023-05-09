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ПОЛІТИКА

Італія має намір вийти з китайського пакту "Один пояс, один шлях", оскільки відносини погіршилися

09 травня 2023, 20:53
Італія має намір вийти з китайського пакту
За словами джерел агентства, які говорили на умовах анонімності, США активно тиснули на Рим, щоб той зайняв публічну позицію з цього питання і відмовився від ініціативи.

Італія дала сигнал США, що має намір вийти із суперечливого інвестиційного договору з Китаєм до кінця року.

Про це пише Bloomberg.

Італія приєдналася до інфраструктурної ініціативи у 2019 році, коли прем'єр-міністром був Джузеппе Конте, ставши єдиною країною "Великої сімки", яка стала частиною угоди. Участь автоматично поновиться у 2024 році, якщо Рим не вийде з угоди.

"Італія, як і більша частина Європи, опинилася між ескалацією напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном, яка посилилася у світлі постійної підтримки Пекіном росії. Європейські країни намагаються знайти баланс між бажанням співпрацювати з Китаєм у сфері торгівлі та інвестицій і водночас протистояти звинуваченням в економічному примусі", - пише агентство.

Представник Мелоні відмовився від коментарів. Офіс Маккарті не відповів на запити Bloomberg про коментарі.

За словами джерел агентства, які говорили на умовах анонімності, США активно тиснули на Рим, щоб той зайняв публічну позицію з цього питання і відмовився від ініціативи.

"Дипломатичні радники Мелоні все ще обговорюють деталі і терміни прийняття рішення, побоюючись економічної відплати з боку Китаю, і, швидше за все, нічого не буде оприлюднено до початку саміту лідерів G-7 в Хіросімі (Японія) 19 травня", - кажуть співрозмовники агентства.

Потенційний крок тісно пов'язаний з позицією Мелоні щодо китайських інвестицій в Італії і, зокрема, з майбутнім вибором, чи використовувати виконавчу владу для обмеження впливу китайської компанії Sinochem Holdings Corp., найбільшого акціонера виробника шин Pirelli. Це рішення було відкладено до кінця травня.

Минулого місяця Bloomberg повідомило, що італійські чиновники обговорюють низку варіантів в рамках переговорів з інвесторами Pirelli щодо структури власності компанії.

Уряд може зайняти більш нейтральну позицію щодо ролі Sinochem в рамках загального рішення про вихід з "Поясу і шляху", додав один із співрозмовників.

Китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" профінансувала інфраструктурні проєкти на суму 900 мільярдів доларів у всьому світі.

Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю, звинувативши уряд у Пекіні у тому, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.

ІталіяКитайстосункиМелоні

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