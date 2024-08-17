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ПОЛІТИКА

Італійські журналісти змушені покинути росію після репортажу з Курської області

17 серпня 2024, 19:34
Італійські журналісти змушені покинути росію після репортажу з Курської області
Фото: gettyimages.com
Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області – ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

Двоє італійських журналістів, які розлютили москву телевізійним репортажем з підконтрольної Україні частини Курської області росії, повернуться до Італії.

Про це повідомила в суботу державна телерадіокомпанія RAI, передає Reuters.

У п'ятницю Міністерство закордонних справ росії викликало посла Італіїчерез те, що воно назвало "незаконним перетином кордону" знімальною групою RAI.

"Компанія вирішила змусити журналістку Стефанію Баттістіні та оператора Сімоне Трайні тимчасово повернутися до Італії, виключно з метою забезпечення особистої безпеки", – заявили в RAI.

Telegram-канал Baza, близький до російських правоохоронних органів, повідомив, що міністерство внутрішніх справ рф планує відкрити кримінальні справи проти двох журналістів.

Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області – ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

Обидва репортери мають вилетіти назад до північного італійського міста Мілан у неділю.

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що його посол Чечілія Піччіоні пояснила російській владі, що RAI та його новинні команди діяли незалежно і автономно.

"Журналістика не є злочином. Можливість того, що московська влада віддасть Стефанію Баттістіні та Сімоне Траїні під суд, є неприйнятною. Журналістська діяльність не здійснюється з попереднього дозволу", – йдеться у спільній заяві профспілки RAI Usigrai та італійської національної профспілки преси FNSI.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 серпня, росіяни заявили про прорив кордону з боку України в Курській області. Бої в прикордонних районах російського регіону тривають уже шосту добу. російські пропагандисти скаржаться на просування українських військ углиб території рф, а саме - в Курській області.

ІталіяжурналістиКурськ

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