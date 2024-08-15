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Італійський суд заборонив повертати в Україну дітей-сиріт з Бердянська

15 серпня 2024, 18:03
Італійський суд заборонив повертати в Україну дітей-сиріт з Бердянська
Фото: з вільних джерел
Діти мають будуть розміщені в трьох центрах в Бергамо.

Суд Італії схвалив рішення залишити 57 українських дітей-сиріт  у віці від 6 до 16 років, вивезених з Бердянська після повномасштабного вторгнення рф, в Італії. 

Про це повідомляє італійська новинна агенція Ansa

Суд у справах неповнолітніх міста Брешія ухвалив рішення, яке підтверджує негайну передачу українських неповнолітніх дітей, які перебувають у провінції Бергамо, під опіку італійських соціальних служб. 

"З тим, щоб вони могли продовжити їхнє перебування в місцях, де вони зараз перебувають", - йдеться в постанові. 

Спочатку мова йшла про двотижневе продовження терміну їхнього перебування, проте постанова суду скасовує це рішення і робить його безстроковим.

Про повернення дітей просив уряд України. 

У постанові суу  зазначається, що "як повідомляють в останні дні опікуни, Міністерство юстиції та УВКБ ООН", багато дітей подали, а інші мають намір подати заяву про надання міжнародного захисту до територіальної комісії, "побоюючись за свою безпеку у зв'язку з поверненням в райони, близькі до театру військових дій".

Саме тому суд визнав доцільним тимчасово призупинити повернення в Україну вищезгаданих неповнолітніх, щоб дозволити комісії провести своє розслідування і прийняти необхідні рішення щодо клопотань, поданих неповнолітніми.

Суд підкреслив, що "повернення має бути призупинено для всіх неповнолітніх, оскільки вони з моменту прибуття в Італію становлять по суті єдину групу, представлену однією відповідальною особою, і тому не можуть бути розділені".

Група дітей прибула в Бергамо ще в березні 2022 року разом з кількома вихователями і була одразу ж прийнята населенням міста. Група походила з двох дитячих будинків у Бердянську, звідки вони втекли під час наступу російських військ.

Розгляд українського запиту на репатріацію дітей був призначений на п'ятницю, 16 серпня, але наразі заморожений італійською владою. У тому числі й тому, що багато хто з дітей-сиріт перебуває на лікуванні в лікарнях Бергамо від різних серйозних патологій.

Причина поспіху з поверненням дітей, які не мають родин, незрозуміла: за словами італійської влади, їхні інтереси мають переважати, а тому поки що вони залишаться в Італії на невизначений термін.

 
Італіядітивійна в України

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