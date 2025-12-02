Рим схвалив чергову військову підтримку України

Рим затвердив 12-й оборонний пакет, що включає безоплатну передачу Україні транспортних засобів та обладнання, опис яких засекречено.

Уряд Італії офіційно схвалив дванадцятий пакет військової допомоги для України — відповідний міжвідомчий указ набув чинності після публікації в Офіційному віснику.

Указ від 14 листопада було опублікованно в Офіційному віснику Італії.

Та був підписаний міністром оборони Гвідо Крозетто та погоджений головами МЗС і Мінекономіки, передбачає безоплатну передачу Україні військових транспортних засобів, матеріалів і спеціального обладнання.

Конкретний перелік техніки та озброєння міститься у секретному документі Генерального штабу Збройних сил Італії - його, як і раніше, не розкривають з міркувань безпеки.

З моменту початку повномасштабної війни Італія вже передала Україні 11 пакетів допомоги загальною вартістю від 2,5 до 3 мільярдів євро. За неофіційними даними, серед них — дві батареї систем протиповітряної оборони SAMP/T, які суттєво підсилили українську ППО.

Зазначимо, що вчора стало відомо, що Нідерланди виділяють €250 млн на закупівлю американської зброї для посилення ППО України.