Ізраїль завдав авіаудару по Досі під час зустрічі керівництва Хамас

09 вересня 2025, 17:44
Фото: facebook.com idfonline
За словами ізраїльтян, цілями були високопосадовці терористичної організації Хамас.

Армія та контррозвідка Ізраїлю близько 16:00 9 серпня завдали авіаудару по столиці Катару Досі.

Про це повідомляють: Армія оборони Ізраїлю, катарська Al-Jazeera та саудівська Al-Arabiya.

За словами ізраїльтян, цілями були високопосадовці терористичної організації Хамас. Керівництво Хамас зустрілось у Досі, щоб обговорити останню пропозицію Дональда Трампа щодо завершення бойових дій.

Al Arabiya пише, що, попередньо, Ізраїль ліквідував головного переговірника Хамас Халіля аль Хайю. Але Reuters із посиланням на джерела та низька арабських медіа пишуть, що все керівництво Хамас пережило атаку.

Ізраїльський "12-й канал" з посиланням на ізраїльського високопосадовця повідомляє, що президент США Дональд Трамп дав «зелене світло» для атаки.

У Катарі атаку засудили, назвавши її "боягузливим нападом Ізраїлю". Її також засудили інші арабські держави та Іран.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі повідомила, що наразі Білий дім не коментує удари. Посольство США видало наказ своїм співробітникам пройти в укриття, а також укритися американським громадянам на території Катару.

