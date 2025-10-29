Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ізраїль заявив, що поновлює припинення вогню у Смузі Гази після серії авіаударів

29 жовтня 2025, 13:13
Фото: EPA/UPG
Ізраїль заявив, що поновлює дотримання режиму припинення вогню у Смузі Гази після серії авіаударів протягом ночі.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав військовим негайно завдати "потужних ударів" по Газі.
 
Удари загрожували зірвати угоду, укладену за посередництва США, менше ніж через місяць після її досягнення.
 
Вівторкові атаки, які відбулися після того, як Ізраїль звинуватив Хамас у нападі на його солдатів, став найсерйознішим спалахом бойових дій з моменту підписання перемир'я усередині жовтня. Президент США Дональд Трамп рекламував цю угоду як перший етап дорожньої карти для стабілізації спустошеного війною палестинського анклаву та інших регіональних фронтів.
 
Трамп захистив удари Ізраїлю, висловивши впевненість, що припинення вогню залишиться чинним.
 
Ізраїльтяни завдали удару у відповідь, і вони повинні були завдати удару у відповідь”, – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, що прямував до Південної Кореї.
 
Зрив перемир'я стане серйозним ударом для Трампа, який взяв на себе відповідальність за угоду та неодноразово заявляв, що її будуть дотримуватися. Він вихвалявся, що угода покладе край сотням років конфлікту в регіоні.

 

