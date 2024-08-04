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ПОЛІТИКА

Ізраїльська делегація повернулася з Єгипту без прогресу в переговорах про припинення вогню в Газі

04 серпня 2024, 10:52
Ізраїльська делегація повернулася з Єгипту без прогресу в переговорах про припинення вогню в Газі
Фото: Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images
Метою суботнього візиту було продовження переговорів щодо угоди про припинення вогню, яка могла б забезпечити звільнення деяких заручників, утримуваних бойовиками Хамас.

Ізраїльська делегація на чолі з головою Моссаду відвідала Єгипет, намагаючись досягти прогресу в довготривалих переговорах щодо можливого перемир’я в Секторі Газа, але повернулася без жодних ознак прориву.

Про це повідомляє Bloomberg.

Метою суботнього візиту було продовження переговорів щодо угоди про припинення вогню, яка могла б забезпечити звільнення деяких заручників, утримуваних бойовиками Хамас, повідомили агентству ізраїльські офіційні особи.

Делегація повернулася до Ізраїлю пізніше того ж дня.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який курирує Моссад, не прокоментував поїздку директора агентства Давіда Барнеа. Влада Єгипту, який виступає ключовим посередником у переговорах Ізраїлю та Хамас, також не надала коментарів.

У п'ятницю в офісі Нетаньяху заявили, що між Ізраїлем і Хамас зберігаються розбіжності щодо того, як виглядатиме можливе припинення вогню.

Нагадаємо, перший варіант угоди про припинення вогню у Газі не був ухвалений в основному завдяки позиції Ізраїлю, який не погоджується на повне припинення війни до ліквідації всієї верхівки Хамас. 

У другому варіанті угруповання відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою Ізраїль мав повністю припинити бойові дії.

ХАМАСІзраїльЄгипетСектор Газипереговоримоссад

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