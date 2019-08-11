"JTI Україна" заявила про відновлення виробництва на фабриці в Кременчуці з 11 листопада

"Бритіш Американ Тобакко Україна" 11 жовтня 2019 року зупинила виробництво на заводі "В.А.Т.-Прилуки". Своє рішення компанія пояснила ухваленням Верховною Радою законопроекту №1049 з нормою про держрегулювання торговельної націнки на сигарети

Як повідомлялося, "Брітіш Американ Тобакко Україна" після зустрічі з президентом Зеленським і міністрами в четвер заявила про відновлення виробництва на заводі "В.А.Т.-Прилуки" (Чернігівська обл.) з 8 листопада 2019 року.

"JTI Україна", одна з найбільших тютюнових компаній, після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністрами у четвер заявила про відновлення виробництва на фабриці в Кременчуці (Полтавська обл.) слідом за аналогічною заявою тютюнової компанії "Брітіш Американ Тобакко Україна", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Після вчорашньої продуктивної зустрічі з президентом України ми вирішили повністю відновити виробництво сигарет на фабриці в Кременчуці. З понеділка, 11 листопада, фабрика "JTI Україна" відновить виробництво на всіх лініях", - повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор з корпоративних питань і комунікацій "JTI Україна" Гінтаутас Діргела в п'ятницю.

Як повідомлялося, "Брітіш Американ Тобакко Україна" після зустрічі з президентом Зеленським і міністрами в четвер заявила про відновлення виробництва на заводі "В.А.Т.-Прилуки" (Чернігівська обл.) з 8 листопада 2019 року.

"Ми почули слова підтримки і запевнення про якнайшвидше вирішення проблеми, яка завдала шкоди нашій індустрії та економіці країни загалом. Тому, незважаючи на певну невизначеність із долею закону №1049, але покладаючись на гарантії президента, ми плануємо поступово відновити виробництво в Прилуках починаючи вже з 8 листопада 2019 року", - зазначалося в оприлюдненій заяві компанії 7 листопада.

"Бритіш Американ Тобакко Україна" 11 жовтня 2019 року зупинила виробництво на заводі "В.А.Т.-Прилуки". Своє рішення компанія пояснила ухваленням Верховною Радою законопроекту №1049 з нормою про держрегулювання торговельної націнки на сигарети. Потім компанія звернулася до Державної фіскальної служби з метою відкликання 25 млн акцизних марок і повернення сплачених за них 505 млн грн.

"JTI Україна", велика тютюнова компанія, 22 жовтня заявила про відмову викуповувати замовлені 16 млн акцизних марок на 350 млн грн через скорочення виробництва внаслідок "тютюнової правки" в тому самому законопроекті.

Європейська Бізнес Асоціація 23 жовтня звернулася до президента України з проханням не підписувати закону №1049, що містить норму про регулювання цін на ринку тютюнової продукції, оскільки це може мати значний негативний вплив на бізнес, економіку України та її інвестиційну привабливість.

На початку жовтня тютюнові виробники "Філіп Морріс", "Джей Ті Інтернешнл Компанії", "Бритіш Американ Тобакко" та "Імперіал Тобакко" заявили, що розглядають можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик на території України через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на сигарети.

Ухвалений 4 жовтня в другому читанні законопроект №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлює фіксовану маржу для оптових і роздрібних торговців тютюновими виробами на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни за пачку.