07 травня 2026, 08:17
Каллас і Рютте обговорили підтримку України
Каллас також заявила про потребу збільшити внесок Європи в НАТО після зустрічі з генсеком.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас провела зустріч у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони обговорили війну в Україні, ситуацію навколо Ірану та зміцнення європейської оборони.

Про це Каллас повідомила у соцмережі X (Twitter).

За її словами, ключовими темами переговорів стали подальша підтримка України, останні атаки Ірану, а також готовність європейських країн до посилення власної оборонної ролі в межах Альянсу.

"НАТО є наріжним каменем європейської оборони. Ми згодні, що маємо спільно працювати над посиленням внеску Європи в діяльність НАТО. Більш європейське НАТО давно вже на часі", – наголосила Каллас.

Вона також повідомила, що вже наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн ЄС, де обговорюватимуть збільшення внеску Європи в НАТО.

Контекстом для цих дискусій стали заяви США про скорочення військової присутності в Європі. Раніше Дональд Трамп повідомив про намір зменшити кількість американських військових у Німеччині, причому масштаби скорочення можуть перевищити вже оголошені 5 тисяч військовослужбовців.

На цьому тлі в Європі дедалі активніше обговорюють необхідність посилення власних оборонних спроможностей і більшої відповідальності за безпеку континенту.

 
