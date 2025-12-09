Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Каллас відкинула критику зі США після штрафу для соцмережі Маска

09 грудня 2025, 14:33
Каллас відкинула критику зі США після штрафу для соцмережі Маска
Каллас Естонія
Вашингтону варто було б критикувати росію, а не європейські країни, наголосила висока представниця з питань дипломатії.
Усі заяви зі США щодо нібито "антидемократичного характеру" Європейського Союзу - це просто провокація. 
 
Про це заявила висока представниця з питань дипломатії Кая Каллас, яку цитує The Guardian.
 
Коментуючи низку антиєвропейських заяв, які після штрафу для соціальної мережі X (Twiiter) мільярдера Ілона Маска дозволили собі як президент США Дональд Трамп, так і численні американські посадовці, Каллас сказала, що це можна сприйняти як провокацію.
 
"Мені здається, що це зроблено як провокація, щоб ми відреагували... У політиці, якщо ви починаєте обговорювати речі, які, як ви знаєте, не є правдою, ви легітимізуєте їх", - зазначила вона.
 
За словами Каллас, лавину дописів від Маска можна не сприймати, оскільки ЄС повинне бути "більше впевненим у собі", а критика на адресу блоку "не відповідає дійсності".
 
"Ми знаємо, що це абсурд, це неправда, що вони говорять про Європейський Союз", - додала політикиня.
 
Каллас також порадила Вашингтону припинити намагатися атакувати європейські країни та звернути увагу на росію. Не видно, щоб США критикували рф, хоча ситуація зі свободою слова у росіян жахлива.
 
"Критика щодо свобод тут має бути спрямована в іншому напрямку. Можливо, до росії, де заборонено інакомислення, де заборонено вільні ЗМІ, де заборонено політичну опозицію, де X або Twitter, як ми його знаємо, фактично також заборонений", - резюмувала вона.

 

війна в Україніросія окупантиКая Каллас

Останні матеріали

ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 12:46
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 08:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється