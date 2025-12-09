Каллас відкинула критику зі США після штрафу для соцмережі Маска
09 грудня 2025, 14:33
Каллас Естонія
Вашингтону варто було б критикувати росію, а не європейські країни, наголосила висока представниця з питань дипломатії.
Усі заяви зі США щодо нібито "антидемократичного характеру" Європейського Союзу - це просто провокація.
Про це заявила висока представниця з питань дипломатії Кая Каллас, яку цитує The Guardian.
Коментуючи низку антиєвропейських заяв, які після штрафу для соціальної мережі X (Twiiter) мільярдера Ілона Маска дозволили собі як президент США Дональд Трамп, так і численні американські посадовці, Каллас сказала, що це можна сприйняти як провокацію.
"Мені здається, що це зроблено як провокація, щоб ми відреагували... У політиці, якщо ви починаєте обговорювати речі, які, як ви знаєте, не є правдою, ви легітимізуєте їх", - зазначила вона.
За словами Каллас, лавину дописів від Маска можна не сприймати, оскільки ЄС повинне бути "більше впевненим у собі", а критика на адресу блоку "не відповідає дійсності".
"Ми знаємо, що це абсурд, це неправда, що вони говорять про Європейський Союз", - додала політикиня.
Каллас також порадила Вашингтону припинити намагатися атакувати європейські країни та звернути увагу на росію. Не видно, щоб США критикували рф, хоча ситуація зі свободою слова у росіян жахлива.
"Критика щодо свобод тут має бути спрямована в іншому напрямку. Можливо, до росії, де заборонено інакомислення, де заборонено вільні ЗМІ, де заборонено політичну опозицію, де X або Twitter, як ми його знаємо, фактично також заборонений", - резюмувала вона.