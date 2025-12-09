Вашингтону варто було б критикувати росію, а не європейські країни, наголосила висока представниця з питань дипломатії.

Усі заяви зі США щодо нібито "антидемократичного характеру" Європейського Союзу - це просто провокація.

Про це заявила висока представниця з питань дипломатії Кая Каллас, яку цитує The Guardian.

Коментуючи низку антиєвропейських заяв, які після штрафу для соціальної мережі X (Twiiter) мільярдера Ілона Маска дозволили собі як президент США Дональд Трамп, так і численні американські посадовці, Каллас сказала, що це можна сприйняти як провокацію.

"Мені здається, що це зроблено як провокація, щоб ми відреагували... У політиці, якщо ви починаєте обговорювати речі, які, як ви знаєте, не є правдою, ви легітимізуєте їх", - зазначила вона.