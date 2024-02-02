Кампанія Трампа витратила понад $52 млн на судові тяганини у 2023 році – FT

Загальна сума становить близько 30% від зібраної групами, які підтримують колишнього президента.

Передвиборчі комітети колишнього президента США Дональда Трампа витратили понад $52 млн на судові баталії у 2023 році, або близько 30% від суми, яку вони зібрали. Це явна ознака того, що судова тяганина може забрати значну частину ресурсів, спрямованих на реалізацію спроб Трампа повернутися у Білий дім.

Про це пише FT.

Судові витрати, детально описані у фінансових звітах, на багато мільйонів перевищили витрати протрампівських груп на традиційні функції кампанії, такі як онлайн-реклама, цифровий консалтинг та створення списків для збору коштів.

Загалом групи витратили $166 млн.

Попри виснаження фінансових ресурсів кампанії, велика кількість судових справ водночас надала Трампу можливість зібрати гроші, як показали звіти.

Колишній президент США отримав найбільший приплив невеликих внесків 25 серпня минулого року, після того, як здався владі в Атланті за звинуваченням у спробі скасувати поразку на виборах 2020 року в Джорджії.

Було зроблено близько 85 тисяч внесків, що приблизно в десять разів більше, ніж кампанія Трампа отримує у звичайний день, які поповнили ресурси штабу майже $4,3 млн. Збір коштів також різко зріс після новин про кожну з чотирьох кримінальних справ, які прокурори порушили проти колишнього президента минулого року.

У 2023 році Трамп, президент США Джо Байден та пов'язані з ними комітети політичних дій зібрали співставні суми - близько $189 млн і $202 млн відповідно. Але групи Байдена мають $118 млн готівкою, тоді як групи Трампа - лише $66 млн - різниця дорівнює сумі, яку останні витратили на юридичні консультації.

Трамп, зокрема, зіштовхнувся, з цивільною справою, яка загрожує його бізнес-імперії, а також із чотирма кримінальними справами.

Основні конкуренти Трампа та їхні донори визнали, що колишній президент перетворив судові справи проти нього на політичну зброю, оскільки республіканці згуртувалися навколо нього.

Єдина суперниця Трампа від республіканців Ніккі Гейлі намагається представити себе як найсильнішого кандидата, який може кинути виклик Байдену.

Юридичні проблеми Трампа можуть і надалі дошкуляти йому на виборах. Згідно з нещодавнім опитуванням Bloomberg/Morning Consult, Трамп випереджає Байдена в семи штатах, що вагаються - Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині. Але 53% зареєстрованих виборців, які взяли участь в опитуванні, заявили, що не будуть голосувати за колишнього президента, якщо його визнають винним у злочині.

Раніше повідомлялось, що суд у Британії відхилив позов Трампа щодо обвинувачень у "збоченнях" та підкупі російських чиновників.