Канада надасть Україні новий пакет допомоги

Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд канадських доларів.

Про це повідомив міністр національної оборони Девід МакҐінті під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

До кінця 2025 року ЗСУ отримають всі 50 обіцяних бронетранспортерів ACSV Super Bison.

Оголошений пакет фінансування включає:

$835 млн – на бронетехніку, медичне обладнання, боєприпаси, дрони та інше оснащення.

$680 млн (500 млн дол. США) – на техніку з пріоритетного списку НАТО для посилення української ППО.

$220 млн – на дрони, антидронові системи та засоби РЕБ, зокрема, в рамках спільних проєктів українських і канадських компаній.

$165 млн – на підтримку коаліцій у межах Контактної групи.

$100 млн – на закупівлю боєприпасів через Чеську ініціативу.

МакҐінті підтвердив, що вісім броньованих машин підтримки (ACSVs) вже в дорозі в Україну, а всі 50, обіцяні ще у 2023 році, будуть доставлені до кінця 2025 року. Міністр наголосив, що ця допомога має на меті зміцнити можливості ЗСУ в умовах російської агресії.