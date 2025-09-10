Канада надасть Україні новий пакет допомоги
10 вересня 2025, 09:09
Фото: з вільних джерел
Допомога Канади має зміцнити можливості ЗСУ в умовах російської агресії
Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд канадських доларів.
Про це повідомив міністр національної оборони Девід МакҐінті під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України.
До кінця 2025 року ЗСУ отримають всі 50 обіцяних бронетранспортерів ACSV Super Bison.
Оголошений пакет фінансування включає:
- $835 млн – на бронетехніку, медичне обладнання, боєприпаси, дрони та інше оснащення.
- $680 млн (500 млн дол. США) – на техніку з пріоритетного списку НАТО для посилення української ППО.
- $220 млн – на дрони, антидронові системи та засоби РЕБ, зокрема, в рамках спільних проєктів українських і канадських компаній.
- $165 млн – на підтримку коаліцій у межах Контактної групи.
- $100 млн – на закупівлю боєприпасів через Чеську ініціативу.
МакҐінті підтвердив, що вісім броньованих машин підтримки (ACSVs) вже в дорозі в Україну, а всі 50, обіцяні ще у 2023 році, будуть доставлені до кінця 2025 року. Міністр наголосив, що ця допомога має на меті зміцнити можливості ЗСУ в умовах російської агресії.