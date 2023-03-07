Канада перевірить, чи не втручався Китай у її вибори 2021 року – ЗМІ

У Канаді активізувалися заклики провести розслідування можливого втручання Пекіна у вибори в країні.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що призначить спеціального доповідача для аналізу повідомлень про втручання Китаю у вибори в країні, щоб вирішити, чи потрібне широке публічне розслідування.

Про це повідомляє AP.

Трюдо також доручив парламентському комітету з національної безпеки вивчити засекречену інформацію з цього питання.

Минулого місяця газета The Globe and Mail, посилаючись на джерела у розвідці, повідомила, що Китай вважав за краще, аби ліберали Трюдо були переобрані на виборах 2021 року, і намагався сприяти програшу консервативних політиків, яких вважалися недружніми до Пекіна.

Опозиційні партії Канади вимагали проведення повного публічного розслідування. Трюдо відмовився зробити це зараз, але сказав, що призначить незалежного спеціального доповідача, який вирішить, чи потрібне публічне розслідування. Трюдо пообіцяв, що дослухається до цієї рекомендації.

"Ми попросимо незалежного спеціального доповідача, в якості одного з перших завдань його мандату, надати уряду рекомендацію щодо того, яким має бути наступний крок - чи буде це аналіз, розслідування або судовий розгляд - і яким може бути обсяг цієї роботи", - сказав Трюдо.

Він додав, що "всі політичні лідери згодні з тим, що на результати виборів у 2019 році і в 2021 році не вплинуло іноземне втручання, але навіть якщо це не змінило результати наших виборів, будь-яка спроба втручання з боку будь-якого іноземного суб'єкта викликає занепокоєння і є серйозною.

Група державних службовців Канади нещодавно опублікувала звіт, в якому дійшла висновку, що спроби іноземного втручання були, але жодна з них не вплинула на результат виборів.

"Ми вже давно знаємо, і незалежний звіт підтвердив це минулого тижня, що китайський уряд та інші режими, такі як Іран і росія, намагалися втручатися не лише в нашу демократію, але й у нашу країну загалом, чи то в наші інституції, чи то в наш бізнес, чи то в наші дослідницькі центри, чи то в повсякденне життя наших громадян", - сказав Трюдо.

Тим часом, поліція Канади заявила, що розслідує можливі порушення Закону про безпеку інформації у зв'язку з нещодавніми повідомленнями в ЗМІ про ймовірне іноземне втручання у вибори.

Професор політології в Університеті Макгілла в Монреалі Даніель Беланд сказав, що призначення спеціального доповідача - це спроба виграти час.

"Той факт, що він не виключив потенційного спеціального публічного розслідування, свідчить про те, що зараз це реальна можливість, навіть якщо таке розслідування виявиться політично ризикованою скринькою Пандори для лібералів Трюдо. Це дійсно залежить від того, що буде виявлено в наступні тижні і місяці, але вся ситуація перетворюється на серйозний політичний виклик для лібералів, який навряд чи зникне найближчим часом", - вважає Беланд.

Відкриті звинувачення Оттави щодо таємних схем втручання Китаю додають ще один рівень складності до напружених дипломатичних відносин між двома країнами.

Нагадаємо, Канада виділила новий пакет допомоги Україні у розмірі 32 млн доларів.