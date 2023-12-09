Канадська розвідка попереджає про небезпеку ШІ для демократичних процесів

Швидкий розвиток технологій штучного інтелекту дозволить перетворити їх на зброю тими, хто прагне зашкодити демократичним державам.

Про це йдеться у звіті Центру з безпеки комунікацій канадської спецслужби, відповідальної за кібербезпеку федерального уряду, пишуть канадські ЗМІ.

"За нашою оцінкою, іноземні зловмисники та хакери, вірогідно, протягом двох наступних років перетворять генеративний штучний інтелект на зброю, створюючи діпфейк відео і зображення із політиками й урядовцями, а також посилюючи та автоматизуючи неавтентичні мережі ботів у соціальних мережах з використання тексту й зображень", - йдеться в звіті.

В канадській спецслужбі попередили, що можливості створення діпфейків дуже вірогідно перевищать спроможність виявляти їх.

"Доступні наразі широкому загалу моделі виявлення мають складнощі із достеменним відстежуванням діпфейків та реального контенту. Зважаючи на низьку ефективність виявлення діпфейків й поширення генеративного штучного інтелекту, кампанії впливу на виборців із використанням генеративного штучного інтелекту, ймовірно, виявлятимуться все менше", - написано в документі.

Головним джерелом походження антидемократичних діпфейків можуть стати виборчі дебати.

"Якщо кіберзловмисники поширюватимуть діпфейки, які маніпулюватимуть змістом дебатів, виборці можуть бути введені в оману. Навіть якщо правду буде згодом встановлено, завдана шкода може спонукати виборців до сумнівів у легітимності політичних дебатів у майбутньому", - додали в канадській розвідці.