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Катастрофа літака МАУ: до суду ООН надійшов позов проти Ірану від України, Канади, Швеції та Британії

05 липня 2023, 15:25
Катастрофа літака МАУ: до суду ООН надійшов позов проти Ірану від України, Канади, Швеції та Британії
Фото: Facebook/Rotary Clubs of the Philippines
У позові зазначено, що Іран, серед інших порушень, не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака рейсу PS752 членами його збройних сил.

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія подали цього тижня до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий літак рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 8 січня 2020 року, йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу.

Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зробили важливий крок у наших спільних зусиллях, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Іран не відповів на нашу вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надісланого 28 грудня 2022 року. Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного Суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року№", - йдеться в заяві.

Зазначається, що Іран повинен нести повну відповідальність за свої дії та бездіяльність, які порушили міжнародне право, щодо збиття літака рейсу PS752 двома ракетами класу "земля-повітря", які випустили члени Аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції.

"Іран, серед інших порушень, не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака рейсу PS752 членами його збройних сил. Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів", - пише пресслужба.

Спільний позов до Міжнародного Суду свідчить про нашу незмінну відданість досягненню прозорості, справедливості та відповідальності для усіх сімей жертв рейсу PS752.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана  двома ракетами класу "земля-повітря" був збитий рейс PS752 авіакомпанії МАУ. У результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського літака.

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