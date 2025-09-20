Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Келлог про доньку-волонтерку в Україні: вона дуже прив’язана до цієї країни

20 вересня 2025, 14:48
джерело Instagram / @mobbs_mentality
Він розповів і про свої мотиви підтримки України.

Спецпредставник президента США генерал у відставці Кіт Келлог поділився історією своєї доньки Меган Моббс, яка активно підтримує Україну.

У розмові з британським виданням The Telegraph він розповів, що колишня десантниця регулярно відвідує країну, займаючись гуманітарною діяльністю, і має глибокий особистий зв’язок із українцями.

"Вона дуже прив’язана до України. Це не просто сімейна лояльність — це її суть", — зазначив Келлог.

81-річний генерал не приховує власної позиції щодо війни, називаючи її "боротьбою між агресором і жертвою". The Telegraph зазначає, що саме відвертість і чіткість його поглядів пояснюють, чому Келлог користується повагою як в Україні, так і за кордоном.

Відповідаючи на запитання про власну спадщину, він сказав: "Я сподіваюся, що люди пам’ятатимуть ідеали. Я боровся, щоб зберегти віру в ці ідеали. Цей конфлікт є моральним. Це боротьба добра зі злом. путін є злом. Якщо Україна вийде з цього конфлікту сильною, я зможу спокійно спати, знаючи, що я боровся за добро".

війна в УкраїніКіт КеллогМеган Моббс

