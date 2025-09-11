Келлог прибув із візитом до Києва

Невідомо, скільки триватиме його візит.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прибув в Україну. Він перебуває з візитом в Києві.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело.

При цьому медіа вказують, що причини візиту невідомі. Також невідомо й те, скільки триватиме його візит.

Це вже третій візит Келлога в Україну. Минулого разу він був у Києві 24 серпня, тоді президент Володимир Зеленський вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

Разом з цим у Києві зараз також перебуває президент Фінляндії Александер Стубб. Він вже провів зустріч з Зеленським.