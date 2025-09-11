Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Келлог прибув із візитом до Києва

11 вересня 2025, 15:50
Келлог прибув із візитом до Києва
джерело x.com/generalkellogg
Невідомо, скільки триватиме його візит.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прибув в Україну. Він перебуває з візитом в Києві.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело.

При цьому медіа вказують, що причини візиту невідомі. Також невідомо й те, скільки триватиме його візит. 

Це вже третій візит Келлога в Україну. Минулого разу він був у Києві 24 серпня, тоді президент Володимир Зеленський вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

Разом з цим у Києві зараз також перебуває президент Фінляндії Александер Стубб. Він вже провів зустріч з Зеленським.

візит в УкраїнуКіт Келлог

Останні матеріали

Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється