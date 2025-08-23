Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Келлог сьогодні прибуде до України

23 серпня 2025, 09:13
Келлог сьогодні прибуде до України
джерело x.com/generalkellogg
Спецпредставник США перебуватиме у Києві 23 та 24 серпня.

У суботу, 23 серпня, до Києва прибуде спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог. 

Про це повідомив у соцмережі X (Twitter) журналіст агентства Reuters Грем Слеттері з посиланням на власні джерела. 

Він візьме участь у заходах до Дня Незалежності та проведе зустрічі з українським керівництвом. 

За його даними, візит Келлога розпочнеться участю в молитовному сніданку, а також у церемоніях з нагоди 34-ї річниці незалежності України, яка відзначатиметься 24 серпня. 

Очікується, що американський представник проведе низку зустрічей з українськими посадовцями, щоб обговорити "дипломатичну метушню цього тижня". 

Візит відбувається на тлі консультацій між США, Україною та країнами ЄС щодо надання Києву довгострокових гарантій безпеки у разі досягнення мирної угоди з рф.

Це вже другий його візит за це літо. Востаннє 14 липня спецпосланець президента США прибув з візитом до Києва.

 

КиївКіт Келлог

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється