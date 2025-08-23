Келлог сьогодні прибуде до України

Спецпредставник США перебуватиме у Києві 23 та 24 серпня.

У суботу, 23 серпня, до Києва прибуде спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

Про це повідомив у соцмережі X (Twitter) журналіст агентства Reuters Грем Слеттері з посиланням на власні джерела.

Він візьме участь у заходах до Дня Незалежності та проведе зустрічі з українським керівництвом.

За його даними, візит Келлога розпочнеться участю в молитовному сніданку, а також у церемоніях з нагоди 34-ї річниці незалежності України, яка відзначатиметься 24 серпня.

Очікується, що американський представник проведе низку зустрічей з українськими посадовцями, щоб обговорити "дипломатичну метушню цього тижня".

Візит відбувається на тлі консультацій між США, Україною та країнами ЄС щодо надання Києву довгострокових гарантій безпеки у разі досягнення мирної угоди з рф.

Це вже другий його візит за це літо. Востаннє 14 липня спецпосланець президента США прибув з візитом до Києва.