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Кількість COVID-випадків за добу продовжує рости: вчора виявили 1 353 нових хворих

Загалом було протестовано на наявність коронавірусу майже 50 тисяч людей
За добу 13 серпня в Україні зафіксовано 1 353 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих 99 дітей та 33 медпрацівників.
Кількість COVID-випадків за добу продовжує рости: вчора виявили 1 353 нових хворих Фото: Українська правда
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
 
Вчора через коронавірус госпіталізовані 641 людина. Одужали - 791. Померла від коронавірусу 21 людина.
 
Загалом було протестовано на наявність коронавірусу майже 50 тисяч людей.
 
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81).
 
Нагадаємо, за добу 12 серпня в Україні виявили 1263 нових випадки коронавірусу.
 
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14 08 2021 10:32
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