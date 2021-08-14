НОВИНИЗа добу 13 серпня в Україні зафіксовано 1 353 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих 99 дітей та 33 медпрацівників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість COVID-випадків за добу продовжує рости: вчора виявили 1 353 нових хворих
Загалом було протестовано на наявність коронавірусу майже 50 тисяч людей
Фото: Українська правда
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Вчора через коронавірус госпіталізовані 641 людина. Одужали - 791. Померла від коронавірусу 21 людина.
Загалом було протестовано на наявність коронавірусу майже 50 тисяч людей.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81).
Нагадаємо, за добу 12 серпня в Україні виявили 1263 нових випадки коронавірусу.
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14 08 2021 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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