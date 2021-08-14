Кількість COVID-випадків за добу продовжує рости: вчора виявили 1 353 нових хворих Загалом було протестовано на наявність коронавірусу майже 50 тисяч людей

За добу 13 серпня в Україні зафіксовано 1 353 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих 99 дітей та 33 медпрацівників.

Фото: Українська правда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ. Вчора через коронавірус госпіталізовані 641 людина. Одужали - 791. Померла від коронавірусу 21 людина. Загалом було протестовано на наявність коронавірусу майже 50 тисяч людей. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81). Нагадаємо, за добу 12 серпня в Україні виявили 1263 нових випадки коронавірусу. Читайте також: У світі зафіксували понад 206,2 мільйона випадків COVID-19

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