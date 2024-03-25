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Кім Чен Ин закликав армію готуватись до бойових дій проти Південної Кореї

25 березня 2024, 15:07
Кім Чен Ин закликав армію готуватись до бойових дій проти Південної Кореї
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Кім Чен Ин закликав танкові війська готуватися до бойових дій.

Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин відвідав танкову частину Корейської народної армії.

Про це пише видання Independent з посиланням на північнокорейські засоби масової інформації.

За даними видання, глава країни також закликав бронетанкові війська посилити підготовку до можливих бойових дій на тлі напруженості у відносинах із Південною Кореєю.

 "Диктатор високо оцінив 105-ту бронетанкову дивізію як зразок для всієї своєї армії "у боротьбі, що триває за завершення підготовки до війни". Він також віддав розпорядження щодо покращення бойової підготовки підрозділу та модернізації його обладнання", – йдеться у публікації.

На фотографіях, опублікованих північнокорейськими державними ЗМІ, видно, як Кім розмовляє з офіцерами на спостережному посту, а танки з прапорами Північної Кореї рухаються по землі, принаймні на одному них є табличка з написом: "Знищіть загарбників США, які є затятими ворогами корейського народу!".

Є побоювання, що Північна Корея може ще більше посилити тиск у рік виборів як у Сполучених Штатах, так і в Південній Кореї, додають журналісти Independent.

Як пише видання, більшість аналітиків досі сумніваються, що Кім Чен Ин справді готується до війни, офіційні особи Південної Кореї підняли ймовірність менших провокацій у прикордонних регіонах, включаючи спірний західний морський кордон між Кореями, який був місцем кривавих сутичок в останні роки.

Південна КореяКім Чен Инвійна в Україніросія окупанти

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