Клімкін розцінив рішення КС про неконституційність антикорупційної реформи як крок назад в євроінтеграції

Рішення Конституційного Суду України про визнання неконституційними окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та ст. 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є регресом у контексті євроінтеграції України, заявив екс-міністр закордонних справ України (2014-19 рр.) Павло Клімкін.

"Це просто запитання, яку країну ми хочемо будувати і чи хочемо будувати. У контексті євроінтеграції це, звісно, більший крок назад", - сказав Клімкін агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Екс-міністр додав, що для європейських партнерів України це рішення стало несподіванкою і це питання буде одним із ключових питань порядку денного переговорів України з партнерами. "Я просто знаю з вчорашніх розмов і з політиками, і з деякими журналістами, і ЄС, що вони все це сприйняли як шок. Для них це рішення було несподіваним, шоковим, і нині це буде одним із ключових питань порядку денного всіх заходів із нашими друзями і партнерами, якщо взагалі не ключовим", - наголосив Клімкін.

Відповідаючи на запитання, чи може рішення КСУ вплинути на співпрацю України з МВФ, екс-глава МЗС України зазначив, що це матиме негативний вплив на фінансування.

"МВФ і макрофінансова допомога з боку Євросоюзу - це, скоріше, похідна від взагалі нашого порядку денного. Тому, я вважаю, що фінансування - це важливо, але це похідне запитання від головного запитання: а що, власне, ми хочемо побудувати тут, в Україні. Це наше питання. А друге запитання: куди ми хочемо рухатися саме в контексті Євросоюзу і НАТО. А те, що вплив на фінансування буде негативним, - це зрозуміло", - сказав він.

"Наразі будуть інтенсивні переговори і пошук якихось рішень", - резюмував Клімкін.

Нагадуємо, що раніше НАБУ порушило справу проти Клімкіна та Порошенка